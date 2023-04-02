العراق: القبض على عنصرين إرهابيين في بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، القبض على عنصرين إرهابيين في العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي في محافظة بغداد، تمكنت اليوم من الإطاحة بعنصرين إرهابيين في المحافظة".

وأضافت أن "ذلك جاء بجهد استخباري ومتابعة دقيقة استمرت 48 ساعة وبعد استحصال الموافقات القضائية وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى "اعتقال اثنين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة الدورة في العاصمة بغداد احدهما شغل مايسمى أمير ضمن قاطع الأنبار.

ولفتت إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما لينالا جزاءهما العادل".