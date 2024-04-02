رئيس مجلس النواب يفتتح جلسة أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.



واستهل كلمته بالقول: «بسم الله الرحمن الرحيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، السادة الأعضاء نحن الآن في انتظار تشريف رئيس الجمهورية الجلسة».



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.



وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.



كما كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، في استقبال الرئيس لدى دخوله إلى المبنى.



وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 39.7 مليون صوت، بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة.



وتشهد الجلسة إجراءات حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ 3 أبريل المقبل وفقا للمادة 140 من الدستور.



وتجري إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.