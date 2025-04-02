رحلات شبابية أبرز مظاهر الاحتفال بثالث أيام عيد الفطر في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة ثالث أيام عيد الفطر، بعد تحسن حالة الطقس عن ثاني أيام العيد، احتفالات بتنظيم رحلات للشباب من أجل الذهاب إلى الشواطئ بـ"الإسكندرية وإدكو ورشيد، والبحيرة"، بالإضافة لتجمع الأسر بزيارة المناطق الأثرية برشيد والمتنزهات بالقناطر الخيرية بإدفينا، ودسوق والمحمودية والرحمانية وإيتاى البارود على ضفاف النيل؛ لركوب الخيل والاحتفال بالعيد برحلات نيلية على أنغام الموسيقى، وتناول الفسيخ والرنجة بالأخص بمدينة دسوق ورشيد، تحت الأشجار على ضفاف النيل وسط الزراعات.

واستغل أصحاب مركب الصيد الصغيرة ذلك اليوم بعمل رحلات بفرع النيل بين محافظة البحيرة وكفر الشيخ للعائلات الذين يذهبون إلى الأراضي الزراعية للعب وتناول الطعام بالأخص "الفسيخ والرنجة".

واستقبلت حدائق الجمهورية بدمنهور، والمستقبل كفر الدوار، ومزارع النوبارية ووادي النطرون وأبو المطامير، آلاف المواطنين من المحافظة والمحافظات المجاورة، للاحتفال وسط وتحت أشجار الموالح بمزارع العائلات والأقارب.

من جهتها كثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية، حملاتها على المتنزهات والملاهي والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، ورفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات تسمم غذائي، والوقوف على مصدرها، والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.



