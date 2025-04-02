يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لكتابة فصل جديد من فصول التاريخ عندما يلتقي مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مع إيفرتون في ديربي ميرسيسايد الذي يقام على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظل صلاح صاحب الأكثر تسجيلا في البطولة حتى الآن برصيد 27 هدفا، كما أنه أكثر من صنع الأهداف برصيد 17 تمريرة حاسمة.

وينتظر صلاح تحقيق 3 أرقام قياسية أمام إيفرتون كالتالي:

1- إذا سجل محمد صلاح هدفا أمام إيفرتون سيصل إلى الهدف رقم 9 في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي، ويصبح الهداف التاريخي للريدز أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي بالستاوي مع ستيفن جيرارد.

2- سجل صلاح هدفا وصنع مثله أمام إيفرتون في المباراة الأولى هذا الموسم على ملعب جوديسون بارك، ولو كرر ذلك في أنفيلد سيصبح ثالث لاعب يفعل ذلك ضد التوفيز بعد كريس ساتون في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995.

3- كان صلاح قد سجل أو صنع في 13 من أصل 14 مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد هذا الموسم، بما في ذلك آخر 12 مباراة، فقط شيرار لديه سلسلة أطول في الدوري الإنجليزي، حيث فعل ذلك مرتين، 13 مباراة في موسم 1995-1996 و15 مباراة في موسم 1996-1997.