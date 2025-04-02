كشف الفنان ياسر جلال، أن فكرة تقديم مسلسل «جودر» ترجع إلى عام 2006؛ لكن المشروع توقف آنذاك لأسباب تتعلق بالتكنولوجيا والتكلفة الإنتاجية الضخمة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إنه كان من المفترض أن يُنتج المسلسل عبر مدينة الإنتاج الإعلامي في ذلك الوقت، مضيفا: «ذهبنا واتفقنا وكنت منتظر الأمل إني أقدم جودر؛ لكن لم يكن هناك في 2006 الجرافيكس الحالي».

وأوضح أن تنفيذ العمل بالجودة المطلوبة كان سيستلزم التصوير في الخارج، مشيرا إلى ذلك كان سيجعل تكلفته «خيالية».

ورأى أن التكلفة الإنتاجية الحالية من المسلسل «لا شيء» مقارنة بتكلفة إنتاج نفس العمل عالميا.

وتطرق إلى الصعوبات التي واجهت فريق العمل أثناء التصوير، مستشهدا بتجربة التصوير في المغرب لمدة ثلاثة أيام والتي صفها بالقاسية، قائلا: «قعدت 3 أيام طلع عيني، طالع الجبل ساعة إلا ربع في الطلوع والدنيا سقعة، ونازل منه.. 3 أيام مكنتش بنام في الثلج، كأنهم 3 أسابيع».

كما أشاد بشجاعة الفنانة هنادي مهنا، والتي صورت مشهد البحيرة في درجة حرارة 4 درجات مئوية، مشيرا إلى أن المخرج إسلام خيري كان يطلب أحيانا طلبات «مستحيلة».

ولفت إلى نجاحه في إقناع الفنانة هنادي مهنا بتصوير المشهد الصعب بنفسها، لافتا أن الدوبليرة لم تستطع النزول إلى البحيرة بسبب برودة المياه التي وصلت إلى حد الثلج.