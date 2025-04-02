مراقبون: القوات الروسية تدمر سدا تابعا لها قرب الحدود الأوكرانية

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قال مراقبون عسكريون إن الجيش الروسي دمر، على ما يبدو، أحد السدود الخاصة به في منطقة بيلجورود الحدودية باستخدام قنبلة جوية.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط عبوة ناسفة يقدر وزنها بثلاثة أطنان.

ووقع الهجوم قرب بلدة بوبوفكا، على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود الأوكرانية، فيما يعتقد أنه محاولة لعرقلة حركة المركبات المدرعة الثقيلة الأوكرانية.

وتحاول أوكرانيا تصعيد هجماتها عبر الحدود في منطقة بيلجورود، وفقا لمراقبي الحرب.

ولم تعلق أوكرانيا بعد علنا بعد على التقارير التي ذكرت أن قواتها تحاول التوغل في بيلجورود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت الهجمات.

واحتلت القوات الأوكرانية مساحة واسعة في منطقة كورسك الروسية المجاورة لعدة أشهر، لكنها انسحبت مؤخرا من معظم الأراضي.