الحزب الاشتراكي الديمقراطي: هناك الكثير لفعله في المفاوضات بشأن الائتلاف الألماني

قالت الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يمين الوسط، ساسكيا إسكين، اليوم الأربعاء، إن القادة السياسيين الألمان مازال لديهم "الكثير لفعله" للتوصل إلى اتفاق بشأن ائتلاف حاكم في برلين.

وقبل جولة أخرى من المفاوضات في العاصمة الألمانية برلين، قالت إسكين إنها "مقتنعة" أن المحادثات سوف تمتد للأسبوع المقبل حيث "مازال هناك الكثير لفعله".

وبعد أكثر من شهر من فوز التحالف المسيحي المؤلف من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي، بالانتخابات البرلمانية، مازالت المفاوضات جارية بشأن ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتستمر المناقشات اليوم الأربعاء، في مجموعة من 19 من كبار الممثلين من الجانبين بما في ذلك المستشار المقبل المفترض للبلاد فريدريش ميرتس، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، ولارس كلينجبيل وهو الرئيس الآخر للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومازالت النقاط الشائكة المبدئية هي سياسة الهجرة وخفض إنفاق الرعاية الاجتماعية.

وقالت إسكين إن المعسكرين مؤلفان من "أطراف مختلفة للغاية" ولكنهم "يشعرون بقدر كبير من المسؤولية"، لتشكيل حكومة معا.

وتابعت "هذا أمر مشجع حقا، ليس لنا، ولكن للبلاد وشعبها".