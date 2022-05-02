وزير إيطالي يقترح السماح بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل مؤقتا

اقترح وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سنجولاني، السماح لشركات الطاقة الأوروبية مؤقتا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بدلا من اليورو والدولار.

وقال سنجولاني، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "أعتقد أنه سيكون من الجيد، على الأقل لعدة أشهر، السماح للشركات بمواصلة الدفع بالروبل لحين فهم الأساس القانوني والعواقب"، مضيفا أنه يتوقع "بيان سريع وواضح للمفوضية الأوروبية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف الوزير الإيطالي أنه سيكون من الصواب السماح للشركات بالدفع بالروبل لبضعة أشهر على الأقل أثناء القيام بفرض العقوبات والأطر القانونية على روسيا.