أبو الغيط: أرى احتمالات قوية لانفجار الوضع السوداني

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع السوداني أرى احتمالات قوية جدًا لانفجاره لأن هناك دولة سودانية، لديها قوات مسلحة ولكن بجوارها أنشأت قوة مسلحة " ميليشيا" صبغتها بصيغة شرعية قانونية بمعزل عن قواتها المسلحة.



وأضاف خلال حواره في برنامج «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المجتمع الدولي والمجتمعات العربية والتاريخ الإنساني في القرون الأخيرة يتبنى فلسفة الجيش الواحد، فالإنسان كان يرى أن هناك احتمالات لصدام، واحتمالات لتدخلات خارجية للأطماع.



وأكد أن السودان دولة غنية للغاية بمواردها وإمكانياتها وأرضها وجوها، وبالتالي الصدام كان قادمًا وزاد بعد 2019 ، وبالفعل حدث ما كان متوقع.



ولفت إلى أن الصدام بدأ بإصدار البرهان قرار بحل قوات الدعم السريع مشددًا أن خطورة الوضع السوداني في هذه اللحظة خسائره رهيبة على المجتمع السوداني، وله خطورته على الإقليم المحيط به لأن منطقة الساحل وغرب إفريقيا منطقة فقيرة ومصدره لجماعات كثيرة سواء من الإرهابين أو المستعدين للهجرة غير الشرعية ووضع أنفسهم تحت من يدفع لهم أمثال تشاد والنيجر وإفريقيا الوسطى ومالي.



الجوار السوداني يهدد الكثير من الأقاليم العربية سواء الجزائر تونس ليبيا وأخيرًا مصر، لأن تطور الأمور العسكرية ودخول الميليشيا في وضع صعب، قيد يجعلها تلجأ لهذه المجموعات وأراضيها.