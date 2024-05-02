تراجع معدل التضخم في إندونيسيا بسبب انخفاض أسعار الغذاء

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تراجع معدل التضخم في إندونيسيا خلال شهر أبريل الماضي، إلى 3% سنويا وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، رغم ارتفاع الطلب في فترة عيد الفطر.

وقال مكتب الإحصاء الإندونيسي، إن معدل التضخم في إندونيسيا خلال العيد الماضي كان أقل منه في الفترات الثلاث الماضية بسبب انخفاض الأسعار المتقلبة للغذاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء،إلى أن متوسط توقعات المحللين للتضخم في إندونيسيا خلال الشهر الماضي كان 3.10% حيث تراوحت التوقعات بين 2.70% و3.44% سنويا.

وعلى أساس سنوي جاء التضخم خلال الشهر الماضي متأثر بأسعار الغذاء مثل الأرز والدواجن.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في إندونيسيا بنسبة 0.25% في حين كان المحللو يتوقعون ارتفاعه بنسبة 30ر% شهريا في المتوسط.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة 1.82% سنويا في حين كان متوسط توقعات المحللين 1.78%.