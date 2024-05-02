الأمم المتحدة: تدشين مشروع مياه في اليمن يخدم عشرات الآلاف

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تدشين مشروع مياه في محافظة تعز اليمنية، يخدم عشرات الآلاف.

وقالت المنظمة في بيان تلقت (د. ب. أ) نسخة منه، إنها "دشنت الأعمال في محطة الجامعة لضخ المياه في تعز، بحضور محافظ تعز نبيل شمسان والسلطات المحلية".

وأضافت أن "هذا المشروع المهم، المدعوم من بنك التنمية الألماني، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحرجة للمياه لأكثر من 60 ألف فرد من أفراد المجتمع والنازحين داخلياً المقيمين في منطقة يعد فيها الوصول إلى المياه محدودا للغاية".

ونقل البيان عن مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن قوله: "نحن ملتزمون بالعمل على تدشين المشاريع الأساسية للبنية التحتية للمياه مثل محطة الجامعة لضخ المياه، ونحرص على أن تلبي هذه المشاريع بشكل مستدام الاحتياجات الضرورية للمجتمعات والأفراد النازحين في تعز".

وتعد تعز، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، ثالث أكبر محافظة في اليمن من حيث عدد السكان، وكذلك ثالث أعلى محافظة من حيث الاحتياج لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وتؤثر أزمة المياه في مدينة تعز تأثيراً حاداً على اقتصادها، حيث تعتمد العديد من الأسر النازحة بشكل شبه كامل على خدمات نقل المياه بالشاحنات وتواجه محدودية الوصول إلى المياه بسبب عدم كفاية نقاط المياه المجتمعية.

وفي مارس الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن 4ر17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة للحصول على المياه.