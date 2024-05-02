منحة بريطانية بنحو 31 مليون دولار لدعم صحة وتغذية الأطفال والنساء في اليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، أن الحكومة البريطانية قدمت مساهمة بـ 25 مليون جنيه استرليني (قرابة 31 مليون دولار) لدعم تحسين صحة وتغذية الأطفال والنساء في اليمن التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي أن "هذه المساهمة ستمكن اليونيسف من تعزيز الرعاية الصحية الأولية ونظم الصحة المجتمعية من خلال حزمة خدمات متكاملة تشمل الصحة والتغذية وتعزيز المياه والإصحاح البيئي والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي".

ومن خلال هذه المساهمة ستعمل اليونيسف وفق البيان " على تعزيز رعاية الإحالة عالية الجودة للحد من معدلات المرض والوفيات بين الأمهات والأطفال، وتعزيز القدرة المؤسسية على إدارة نظم الصحة في مجالات الحوكمة والبيانات ونظم سلسلة التوريد بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسيع خدمات وأنظمة المياه لتعزيز الوصول إلى مياه الشرب الآمنة".

ونقل البيان عن ممثل اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز، قوله : "نقدر شراكتنا طويلة الأمد مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.. هذه المساهمة ستمكنا من الوصول إلى الأمهات والأطفال الذين يحتاجون بشدة إلى خدمات الصحة والتغذية".

ولفت البيان إلى أنه" بعد تسع سنوات من الصراع، تظل أزمة اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حيث يحتاج 2ر18مليون شخص – بما في ذلك 8ر9 مليون طفل – إلى الدعم الإنساني الذي ينقذ الحياة".

وأردف " لا يمكن لأكثر من 8ر17مليون شخص الوصول بشكل ملائم إلى الخدمات الصحية في البلاد، حيث إن 70 % فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو كامل".

يشار إلى أن اليمن يعاني من صراع مستمر بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من جهة أخرى، وسط وضع إنساني وصحي بالغ الصعوبة.