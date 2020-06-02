 الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض - بوابة الشروق
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الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض

ترامب يغادر البيت الأبيض مترجلا وسط مظاهرات ضد العنصرية
ترامب يغادر البيت الأبيض مترجلا وسط مظاهرات ضد العنصرية
واشنطن - د.ب.ا
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 2:33 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 2:33 ص
استخدمت الشرطة الأمريكية مساء الاثنين الغاز المسيل للدموع خارج البيت الأبيض لتفريق متظاهرين في حديقة لافاييت بارك.

ودفعت عناصر الشرطة على ظهور الخيول المتظاهرين السلميين في الغالب بعيدا عن الطريق للسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوصول إلى كنيسة سانت جون لالتقاط صورة فيما كانت مروحيات تحلق فوقه.
وفي وقت سابق ترجل ترامب خارج البيت الأبيض في اتجاه المتظاهرين، وتوجه إلى الكنيسة، وذلك بعدما هدد باللجوء لنزول الجيش الأمريكي في شوارع المدن حال عدم استجابة الولايات لأوامره بالاستعانة بالحرس الوطني لفرض الأمن ورقف المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على أوضاع السود وذوي الأصول الأفريقية وغير البيضاء على خلفية مقتل جورج فلويد في مينيابوليس مختنقا تحن قدم رجل الأمن ديريك شوفن.

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