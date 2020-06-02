الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض

ترامب يفاجئ المراقبين ويغادر البيت الأبيض مترجّلا إلى كنيسة طالها العنف

مسئولون بالبنتاجون لـ سي إن إن: كتيبة شرطة عسكرية في طريقها للانتشار في واشنطن