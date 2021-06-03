 لابيد يبلغ رئيس إسرائيل بنجاح تشكيل ائتلاف حكومي جديد - بوابة الشروق
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لابيد يبلغ رئيس إسرائيل بنجاح تشكيل ائتلاف حكومي جديد

يائير لابيد
يائير لابيد

نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 11:28 م

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن زعيم حزب "يش عتيد" المعارض يائير لابيد أبلغ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين بنجاحه في تشكيل الائتلاف الجديد الذي سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن لابيد تمكن من التوصل إلى التوافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف، وذلك قبل ساعة تقريبا من انتهاء المهلة المحددة له بعد فشل زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو في هذه المهمة يوم 23 مايو الماضي، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة حظيت بموافقة القائمة العربية الموحدة وحزب "الأمل الجديد" بقيادة جدعون ساعر، إضافة إلى موافقة حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت، الذي يعتبر أكبر شريك للابيد في الائتلاف.

ومن المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد لابيد وبينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.

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