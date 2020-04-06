واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بلغاريين سابقين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على عدة مسئولين بلغاريين سابقين لدعمهم ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ"الفساد الخطير".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الولايات المتحدة وضعت المسئولين البلغاريين السابقين على القائمة السوداء، لافتا إلى أنهم ألكساندر مانوليف وبيتر هارالمبيف وكراسيمير توموف وديليان سلافتشيف بيسكي، بالإضافة إلى المسؤول البلغاري الحالي إيلكو ديميتروف.

وأشار برايس إلى أن هؤلاء المسؤولين أثناء توليهم مناصب عامة في وزارات الاقتصاد والخارجية، وتورطوا في أعمال فساد تقوض من سلطة القانون وإيمان الشعب البلغاري في مؤسسات الحكومة الديمقراطية، وتضمنت تلك الأعمال استغلال نفوذهم وسلطاتهم لمنفعة شخصية.