البرلمان الإسرائيلي يختار رئيسا جديدا للبلاد اليوم

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من المقرر أن يختار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) رئيسا جديدا خلفا للرئيس رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء.

وسيتولى الرئيس الجديد هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير يوم 9 يوليو.

وهناك مرشحان لهذا المنصب هما ميريام بيريتس وإسحاق هرتسوج وبيريتس معلمة ولدت في الدار البيضاء وهاجرت إلى إسرائيل وهي طفلة، وينظر إليها على أنها المرشحة الأكثر تواضعا، وهي تحظى باحترام الكثيرين بسبب إيمانها.

ويعتبر هرتسوج المرشح المفضل، وهو علماني ولد في تل أبيب ويشارك منذ فترة طويلة في السياسة. وشغل والده حاييم هرتسوج منصب رئيس إسرائيل من عام 1983 إلى عام 1993.