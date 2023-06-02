كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أحكام وموعد ذبح الأضحية، وطريقة الذبح في المجازر، واستيراد أضاحي من الخارج، وغيرها ما يتعلق بأحكام الأضاحي.

وقال خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن الفقه الإسلامي فيه من المرونة ما تسمح بذبح الأضحية بعد أيام التشريق؛ لكثرة عدد الأضاحي في يوم عيد الأضحى؛ حتى يتسعزمن ذبح الأضاحي كافة.

وطالب مفتي الجمهورية، أهل الاختصاص والمسؤولين الحديث عن استيراد بعض التجار أضاحي من الخارج لا تنطبق عليها الشروط، وتوضيح الإجراءات القانونية والتعليمات في هذا الشأن.

وتابع: وحول تلويث الشوارع بمخلفات الأضاحي فنقول إنه يجب على المضحي الالتزام بتعليمات الجهات المعنية؛ لأن ذبح الأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين.