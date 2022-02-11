مهاجم الأهلي السابق: عطية الله مصدر خطورة الوداد المغربي

قال محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، إنه لم يكن يتوقع وصول النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام صن داونز في دور المجموعات، موجهًا التحية للاعبين والجهاز الفني، الذين انتفضوا لتحقيق نتائج جيدة بعد الهجوم ضدهم في مرحلة معينة.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: «ميزة كولر الهدوء التام، بعدما كانت هناك عصبية في أوقات معينة وكان سيد عبدالحفيظ ينفعل كثيرًا، لكن المدير الفني فرض حالة من التركيز على مقاعد البدلاء وهو ما انعكس على اللاعبين في الملعب».

وتابع: «لابد من فرض رقابة لصيقة على لاعبي الوداد في الكرات الثابتة، ويجب الابتعاد عن ارتكاب أخطاء على حدود منطقة الجزاء».

وأتم: «كما أن لديهم ظهير أيسر جيد وهو يحيى عطية الله الذي يجيد إرسال العرضيات بشكل جيد وهو ما ظهر في لقاء صنداونز».