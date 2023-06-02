تأجيل أول رحلة تجريبية مأهولة لـ ستارلاينر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم الخميس تأجيل إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة الفضاء "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينج والتي كانت مقررة في يوليو المقبل.

وقالت ناسا إن الإطلاق أُلغي للسماح لها ولشركة بوينج "بتخصيص بعض الوقت لمعالجة المشاكل المستجدة مؤخرا".

وتابعت ناسا أنه تم تحديد المشكلات المتعلقة بالمظلات والدائرة الكهربية الخاصة بالمركبة الفضائية خلال المراجعات المتعمقة لستارلاينر الأسبوع الماضي لاعتماد الرحلة المأهولة.

وكان المهندسون يراجعون الوصلات داخل نظام المظلة للتأكد من استيفائها لمعايير السلامة، وخلال ذلك تم اكتشاف أن الشريط المستخدم لحماية الأسلاك من الاحتكاك قابل للاشتعال.

ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للرحلة التجريبية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتعتزم بوينج استخدام المركبة ستارلاينر لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل، مما يوفر بديلا عن الكبسولة كرو دراجون من سبيس إكس.

وبمجرد اعتمادها، ستنقل ما يصل إلى أربعة من أفراد الطاقم إلى المحطة.

وأكملت ستارلاينر رحلة تجريبية غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية في مايو 2022. وكان من المقرر في الأصل أن تنطلق المركبة الفضائية إلى الموقع الفضائي في يوليو 2021.

وتم بالفعل تأجيل المهمة عدة مرات، أولا بسبب مشاكل بعد وصول وحدة الأبحاث الروسية "ناوكا" إلى محطة الفضاء الدولية، ثم بسبب مشاكل في صمامات نظام الدفع لستارلينر.