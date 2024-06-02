تجمع أوبك بلس يوافق على تمديد القيود على إنتاج النفط

اتفق أعضاء تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط، على تمديد القيود المفروضة على الإنتاج العالمي للنفط الخام حتى نهاية 2025.

وقال تجمع أوبك بلس في بيان صحفي نُشر اليوم الأحد، إن قيودا وطنية تبلغ نحو مليوني برميل يوميا سيتم تمديدها بعد اجتماع في العاصمة السعودية الرياض، ما يؤدي إلى حد اقصي دولي للإنتاج يبلغ حوالي 40 مليون برميل يوميا.

ويهدف تجمع أوبك بلس من وراء الحد من الإنتاج الحفاظ على سعر مستقر للنفط في السوق العالمية.

وجاء الاتفاق الأخير متوافقا مع توقعات المحللين.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على النفط الخام أقل حاليا من المتوقع.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت في منتصف مايو أن تباطؤ الإنتاج الصناعي والشتاء المعتدل أدى إلى تقلص استهلاك النفط، خاصة في أوروبا، وكان من العوامل الأخرى أيضا انخفاض حصة المركبات التي تعمل بالديزل.

ولكن الوكالة تتوقع أن يرتفع الطلب خلال بقية العام.