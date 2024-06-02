أمير قطر يبدأ زيارة إلى دولة الإمارات

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة أبوظبي اليوم الأحد، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، كان رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال كل من: الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.

ويرافق أمير قطر خلال الزيارة، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين