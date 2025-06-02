إسرائيل تقرر عدم إرسال وفدها للدوحة وتتهم حماس بالمناورة

على الرغم من إعلان حماس استعدادها للبدء فوراً في مفاوضات غير مباشرة"، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنه تقرر عدم إرسال وفد اسرائيل إلى الدوحة لأن المطالب التي تقدمت بها حماس تختلف عن المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي.

وقالت المصادر بحسب صحيفة يديعوت احرنوت"لا يوجد تغيير في موقف حماس رغم كل التصريحات، فالفجوات الأساسية لا تزال كما هي".

ومن وجهة النظر الإسرائيلية، لم تسجل أي تطورات مهمة، وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادرها إن الفجوات كبيرة للغاية، وربما كبيرة للغاية، وإن استعداد حماس للتفاوض تكتيكي بحت، ويهدف فقط إلى تصحيح الرواية القائلة بأنهم مترددون، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

أمس، وفي ضوء الجمود في المحادثات، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش سوف يوسع نطاق المناورات البرية في جنوب وشمال قطاع غزة، كما وجه بإنشاء مراكز توزيع مساعدات داخل القطاع.