الصحة تتفقد وحدة صحة العرب ببورسعيد وتتابع تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وحدة صحة العرب؛ لمتابعة تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت إجراءات تسجيل الأسر، وفتح الملفات الطبية لهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتابعت أيضًا إجراءات الكشف الطبي على المواطنين قبل انضمامهم للمنظومة الجديدة، كما حرصت على الاستماع للمواطنين ومعرفة انطباعهم عن المنظومة الجديدة، والذين أشادوا بسهولة ويسر إجراءات التسجيل.

وأضاف مجاهد - في بيان صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم - أن الوزيرة وجهت بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين المنتفعين، والإسراع من عملية التسجيل، مؤكدةً تذليل أي عقبات قد تواجه المنتفعين بالمنظومة الجديدة، ومشددةً على دقة بيانات كافة الأسر، مشيدةً بالجهد المبذول من قبل الفرق الطبية والإدارية بالوحدة.