وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث مع الحريري وبري أوجه التعاون العسكري مع لبنان

أجرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري - في لقاءين منفصلين - تناولت علاقات التعاون الثنائي بين فرنسا ولبنان، خاصة في المجالات العسكرية.

وكانت الوزيرة الفرنسية قد التقت - في وقت سابق اليوم - بالرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أكدت استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وفقا لما نص عليه مؤتمر (روما 2) بهدف دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية.

وعُقد مؤتمر (روما 2) في العاصمة الإيطالية في شهر مارس من العام الماضي؛ بهدف تعزيز ودعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات الأمنية وفي مقدمتها جهاز قوى الأمن الداخلي، بمشاركة من 41 دولة ومنظمة دولية.

وأسفر المؤتمر عن مساعدات عسكرية لصالح الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي، تعهدت بها فرنسا بقيمة 400 مليون يورو، إلى جانب نحو 50 مليون يورو إضافية من جانب الاتحاد الأوروبي، تخصص لشراء الأسلحة والعتاد والتجهيزات والتدريب العسكري.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس الاثنين ، في زيارة رسمية، تلتقى خلالها كبار مسئولي الدولة اللبنانية .