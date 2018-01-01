البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم حزمة مالية للضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي إلى بنك القدس، وذلك في إطار مساعيه لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و وتعزيز التجارة الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشكل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، وتمثل أكثر من 98% من السوق المحلي. ولكن مع تفاقم جائحة فيروس كورونا، تظل عدم القدرة الكافية على الحصول على التمويل عقبة أساسية أمام نمو العديد من الشركات الصغيرة.

وتتضمن الحزمة خط تسهيلات ائتمانية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، ما يوفر لهذه المؤسسات سيولة حيوية للمساعدة في التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19.

وسيساعد خط التسهيلات الائتمانية هذا بنك القدس على تقديم قروض قصيرة الأجل للشركات التي تواجه قيوداً على السيولة بسبب انخفاض أنشطتها وحجم أعمالها.