أونروا تؤكد ضرورة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى التوصل لحل عادل

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين حتى الوصول لحل عادل ومستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يشملهم.

وذكرت وكالة "أكي" الإيطالية أن ذلك جاء على هامش زيارته الحالية لبروكسل، والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين للشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وأونروا.

وأشار لازاريني، إلى أن نجاح التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد والوكالة يجب ألا ينسى العالم أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لا يزال هشًا وبدون أي حل يلوح في الأفق.

وفي إطار الزيارة، اجتمع لازاريني، مع العديد من ممثلي المجموعات البرلمانية، حيث أعاد التأكيد على أهمية دور أونروا في تعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن مساعدات أونروا تُقدم للاجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراعات الدائرة في المنطقة ضمن احترام قيم الحيادية وعدم التمييز.

كما عقد المفوض العام للأونروا اجتماعًا مع العديد من أعضاء المفوضية الأوروبية، تم خلاله التأكيد على ضرورة استئناف الشراكة بين الطرفين، كما استعرض لازاريني التحديات المالية التي تواجه الوكالة في قطاع غزة، ولبنان، وسوريا.