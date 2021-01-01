 إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 2:26 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 2:26 م

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، قوله"إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالرأس، والعشرات بالاختناق، كما تم استهداف مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز، خلال المواجهات في جبل صبيح.

وشارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة.

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