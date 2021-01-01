مسؤول في لوجانسك: أكثر من ألفين من قوات كييف محاصرون في مدينة ليسيتشانسك

أعلن مساعد وزير الداخلية في لوجانسك الشعبية فيتالي كيسيلوف اليوم السبت، أن أكثر من ألفي مقاتل من قوات كييف والمرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لهم في لوجانسك.



وقال كيسيلوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إنه يوجد الآن حوالي 2150 شخصا يمكن القضاء عليهم في ليسيتشانسك وضواحيها، وهؤلاء هم الذين تركوا قسرا هنا، والذين تم إحضارهم من مناطق لفوف وروفنا قرب أوديسا ومن دنيبروبيتروفسك، ليدافعوا عن جيش المرتزقة الأجانب بأكمله.



وأضاف أن القوات المشتركة التابعة لجمهورية لوجانسك والقوات الروسية تستعد لتحرير ليسيتشانسك بالكامل خلال الأيام المقبلة.



ومن جهته، صرح سفير لوجانسك لدى موسكو روديون ميروشنيك بأن الضواحي الشمالية لمدينة ليسيتشانسك تخضع لسيطرة كاملة من القوات الروسية المشتركة المستمرة في تمشيط المنطقة.