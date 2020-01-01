إيران: مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء 3 زلزال جنوبي البلاد

أعلن محافظ هرمزجان الإيرانية مهدي دوستي بأن الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة الواقعة جنوبي البلاد، فجر اليوم السبت، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين حتى الآن.



وقال دوستي في تصريح صحفي صباح اليوم السبت: "إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 1ر6 و3ر6 على مقياس ريختر والعشرات من التوابع الزلزالية، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



وأوضح بأن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.



وأشارت وكالة إرنا إلى ثلاثة زلازل بقوة 1ر6 و1ر6 و3ر6 على مقياس ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان، فجر اليوم السبت.



وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.