أحمد موسى يستنكر حملة جمع الدية لقاتل نيرة أشرف: تتبرعون لقاتل ومجرم؟

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الحملات التي شنها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنجدة رقبة قاتل نيرة أشرف «طالبة المنصورة» من حبل المشنقة، قائلًا إن جمع الأموال من أجل تنازل الأسرة عن القضية بمثابة «جريمة».



وتساءل خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «تتبرعوا لقاتل ومجرم؟ أناشد محامي أسرة نيرة تحرير بلاغ ضد أي شخص يجمع الأموال، والحكم النهائي بالقضية سيصدر يوم الأربعاء المقبل».



وقال: «حملة لا نعلم من ورائها ومن يشغلهم أو يستفيد منهم، لصالح من يقال هذا؟ في القانون جمع الأموال لهذا الأمر جريمة، هذا الكلام مجرم قانونًا، وتجب إزالة كل الصفحات التي تطلب جمع الأموال، هو القتل العام فيه دية؟ تبرعات لمين عشان قاتل!».



وناشد الإعلامي، خالد عبدالرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، التقدم ببلاغ للنائب العام ووزارة الداخلية؛ لمعرفة من يقف وراء تلك الحملة على مواقع التواصل.



وعلى مدار الأيام الماضية، شنّ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة «الدية»؛ لنجدة رقبة قاتل نيرة أشرف «طالبة المنصورة» من حبل المشنقة، وتجميع مبلغ 5 ملايين جنيه لدفعها لأسرة الضحية للتنازل عن القضية.