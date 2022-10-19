الفنان إسماعيل فرغلي: سأقدم مشروعا فنيا للصم والبكم

كشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن عزمه تقديم مشروع جديد، وهو قناة على اليوتيوب للصم والبكم، وستكون قناة فنية مليئة بالأفلام المترجمة بلغة الإشارة بشكل ظاهر، مؤكدا أنه سيقدم من خلالها كل احتياجتهم.

واضاف إسماعيل لـ"الشروق": "هذا أقل شيء نقدمه لهؤلاء الأشخاص فهم يعانون من المجتمع بشكل كبير، ودور الفن أن يقف بجوارهم ويقدم لهم شيئا إيجابيا، وللعلم عدد الصم والبكم في مصر تخطى 7 ملايين شخص"، بحسب قوله.

جدير بالذكر أحدث أعمال الفنان إسماعيل فرغلي، هو فيلم هارلي بطولة النجم محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة وتم عرضة في موسم عيد الفطر عام 2023 وحقق من خلاله نجاحا كبير.