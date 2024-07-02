صحفي أمريكي يوضح خطط الديمقراطيين للانقلاب على بايدن

يعتقد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن ممثلي الحزب الديمقراطي سيستبدلون الرئيس الأمريكي جو بايدن بمرشح آخر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكتب كارلسون على منصة "إكس": "انتهى بايدن، يمكنني المراهنة على ذلك".

وأضاف: "يعتقد الكثير من الديمقراطيين البارزين أن بايدن يعاني من تلف في الدماغ. ويرون أنهم بحاجة إلى استبداله ولن يتراجعوا، وسوف يفعلون ذلك، والسؤال هو متى بالضبط، إذا كانوا أذكياء فسوف يفعلون ذلك على الفور".

وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت مساء الجمعة في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.

وبعد هذه المناظرة تعالت الأحاديث بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.

ومن الناحية النظرية، ستتاح للحزب مثل هذه الفرصة في مؤتمره المقبل في أغسطس، لكن عمليا سيكون من الصعب إخراج بايدن، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية، من السباق الرئاسي ما لم يرفض هو نفسه المشاركة.

وفي الوقت نفسه تقول الحملة الرئاسية لجو بايدن إن الرئيس الحالي للبلاد لن يستسلم ولن يترك سباق الرئاسة.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر المقبل، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحددة في الخامس من نوفمبر 2024.