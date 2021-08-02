طارق عبد الملاك: الجامعات التكنولوجية تعمل على تدريب الطلبة والأساتذة

قال الدكتور طارق عبد الملاك نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، إن الجامعة تُجري تدريبًا من ناحيتين، الأول على الطلاب والثاني على الأساتذة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنه يتم تدريب الطلاب في الجهات الصناعية لتأهيله جيدًا لسوق العمل، إلى جانب تدريب الأساتذة على نظم التعليم التي لم يتعلموها من قبل.

ورأى عبد الملاك، أن هذا التوجه الذي تعتمد عليه الجامعة يحمل قدرًا من الصعوبة ويمثّل تحديًّا كبيرًا، لكنّه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ هناك تجاوبًا كبيرًا من قِبل أعضاء هيئة التدريس على وجه التحديد في التدريب، يفوق تجاوب الآخرين.

وأكد أن تدريب الطلاب يمثّل تحديًّا أيضًا، باعتبار أن الدول الصناعية الكبيرة مثل كوريا الجنوبية وألمانيا، لديها تشريعات تحكم هذا الملف تضمن للجانبين تحقيق مكاسب سواء الجهات الصناعية أو الجامعات، لافتًا إلى انتظار إصدار مزيد من التشريعات بما يجعل تدريب الطلبة أمرًا إلزاميًّا في مقابل تخريج شاب جاهز لسوق العمل.

يُشار إلى أن إنشاء الجامعات التكنولوجية، هدفت من ورائه وزارة التعليم العالي، إلى إكساب طلاب التعليم الفني المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية المطبقة بالكليات، والتى وضعت بناء على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.