رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الكونجرس الأمريكي بالاعتراف بفلسطين لتحقيق حل الدولتين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الكونجرس الأمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين بما يساهم في تحقيق حل الدولتين، في ظل ما يواجهه هذا الحل من تدمير ممنهج بفعل الإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال استقبال اشتية لوفد من الكونجرس الأمريكي، في مكتبه برام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية لاسيما سياسة "القرصنة" الإسرائيلية للأموال الفلسطينية، وتصعيد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالب اشتية بالضغط على إسرائيل من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة معها والالتزام بها، خاصة السماح بعقد الانتخابات العامة في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية وفق ما نصت عليه هذه الاتفاقيات، ووقف كافة الإجراءات الأحادية من قبل إسرائيل، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تصعد إجراءاتها على أرض الواقع خاصة الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني الذي يدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في العمل على كسر الأمر الواقع الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل على الأرض والشعب الفلسطيني.