أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن أحداث السابع من أكتوبر تمثل «حقًا مشروعًا للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي له».

وانتقد خلال لقاء له مع برنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، طريقة تنفيذ العملية، قائلا: «بالمنطق فإن مواجهة طائرة لا يكون بمسدس، مستحيل».

وشدد أن «القرارات العسكرية تحتاج إلى حسابات عسكرية لقدراتي وقدرات الخصم، والتوقيت، والظروف الدولية، وقدراتي على الصمود وتلقي الضربات، وعدم الانهيار في مواجهة الضربات العسكرية»، مضيفا أنه «إذا كان المجتمع سيدفع ثمنا أكبر من النتيجة فهذه لعبة خاسرة ومقامرة ليست في محلها على وجه العموم».

وتساءل عن أسباب «انقلاب حماس على السلطة في عام 2007» ، قائلاً: «أريد مبررًا واحدًا، أنا لا أعرف حتى الآن بعد 17 عامًا، ولا الرئيس أبو مازن يعرف، لأننا عندما نفكر بمنطق وطني لا نجد سببًا، لكن بالمنطق غير الوطني هناك مليون سبب، لا أريد أن أخون أو أتهم، ولكن عندما تفسر شيئًا، أسأل عن المستفيد، وهي إسرائيل في المقام الأول، أما إيران وغيرها ربما مستفيد ثانوي».

وختم الهباش قائلا: «أحيانًا أنت تقدم خدمة للعدو وأنت لا تعلم، لكن المآلات تقول إن انقلاب حماس ضد السلطة الفلسطينية خدم الاحتلال الإسرائيلي، وكل ما تلى الانقلاب من كوارث خدم الاحتلال».