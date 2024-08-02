جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول الإسعافات الأولية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الإسعافات الأولية تحت إشراف إدارة تدريب أفراد المجتمع.

استهدف البرنامج 21 متدربًا من موظفي كلية الألسن، وتضمن تقديم المهارات اللازمة لمساعدة الآخرين في الحالات الطارئة. قدمت الدكتورة نهال شكرى، مدرس مساعد قسم طب الطوارئ بكلية الطب، محتويات البرنامج التي تناولت تعريف الإسعافات الأولية وأهدافها الرئيسية والمساعدة الأولية التي يقدمها الفرد، سواء كان متخصصًا أو غير متخصص، لإنقاذ حياة إنسان تعرض لحالة طارئة.

تناول البرنامج أهمية التدريب على الإسعافات الأولية ودورها في مساعدة الآخرين والاستعداد للكوارث، خاصة في حالة تأخر وصول الخدمات الطبية، بجانب الهدف الأساسي من عملية الإنعاش، وهو ضمان بقاء خلايا المخ حية من خلال وصول الأكسجين لها.

وتضمن التدريب استعراض جهاز الصدمات الآلي وكيفية استخدامه أثناء الإسعاف الأولي، مما يعزز من فرص نجاة المريض. وأكد البرنامج أهمية نشر هذه الأجهزة في الأماكن العامة مثل المكتبات والمطارات والأسواق، لتكون سهلة الاستخدام وتقدم تعليمات صوتية ورسوم توضيحية، ما يسهل على الأفراد استخدامها دون الحاجة لمعرفة مسبقة.

من جهته، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية الإسعافات الأولية كوسيلة أساسية للمحافظة على حياة الأفراد وتقليل المضاعفات حتى وصول الفريق الطبي، مضيفًا أن البرنامج يأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز الوعي الصحي والتأهب للطوارئ في المجتمع، ويعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم صحة وسلامة الأفراد.