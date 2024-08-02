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تراجع صادرات اليابان من المواد الغذائية والزراعية والمصايد في النصف الأول

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 10:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 10:25 ص

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم الجمعة، تراجع قيمة صادرات البلاد من المواد الغذائية والزراعية والمصايد والغابات خلال النصف الأول من العام الجاري 8ر1% مقارنة، بالفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 3ر701مليار ين(7ر4مليار دولار).

وهذا أول تراجع خلال أربع سنوات، بسبب انخفاض الصادرات إلى الصين.
ووفقا لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، عكس تراجع الصادرات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين، تداعيات حظر الصين المنتجات البحرية اليابانية بسبب تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، المعطلة، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وانخفضت قيمة الصادرات إلى الصين بنسبة 8ر43%إلى 4ر78مليار ين ، وتراجعت ادرات المحار إلى الصفر، من 3ر22مليار ين في نفس الفترة العام الماضي.
وبينما انخفضت الصادرات الإجمالية إلى الصين وهونج كونج، فقد ارتفعت إلى بلدان ومناطق أخرى بنسبة 3ر14% مدعومة بارتفاع الطلب ليس فقط في قطاع التجزئة ولكن أيضا في قطاع المطاعم.

كما ساهم ضعف الين أيضا في ارتفاع حجم الطلب، حيث صارت المنتجات اليابانية أرخص نسبيا في الخارج.

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