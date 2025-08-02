

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إغلاق 13 مقرًا انتخابيًا في الخارج وبدء عملية الفرز وصد الأرقام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم السبت، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ مع السفارات المصرية.

وأشار إلى أن آخر لجنة ستفتح أبوابها أمام الناخبين ستكون في لوس أنجلوس، وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتوجه بالشكر إلى القائمين على إدارة العملية الانتخابية في مقار لجان الاقتراع، ونقل لهم تحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين يتابعون الأعمال وتعرض عليهم الإجراءات أولًا بأول.

وأضاف: «هذا واجب وطني، ونتيح لأي مواطن خارج مصر مباشرة حقه والإدلاء بصوته؛ لأن صوته يفرق، وهذا الاستحقاق الدستوري يظهر مدى قوة الدولة في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية».

وانطلقت صباح أمس، عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر حتى اليوم في 136 لجنة انتخابية حول العالم، حيث استكملت البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل مقار البعثات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الوطنية.