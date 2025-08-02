سوريا تعتزم رفع ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء الأحد

قال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة السورية أحمد سليمان، إنه من المخطط البدء بزيادة ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء الأحد أو الاثنين في أبعد تقدير.

جاء ذلك في حديث مع وكالة الأناضول، بخصوص بدء مشروع تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا، السبت.

وأوضح سليمان، أن سعة خط الغاز بين محافظتي حلب السورية وكيليس التركية، 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

ولفت إلى أنه من المرتقب ارتفاع ساعات إمدادات الكهرباء اليومية للمواطنين إلى 10 ساعات يوميا، بعدما كانت نحو 4 ساعات.

وأشار سليمان، إلى أن الشعب السوري سيشعر بالتحسن الكبير في تزويد الكهرباء غدا الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير.

وأفاد بأنه سيتم تزويد محطات مدينة حلب (شمال) بهذا الغاز في المرحلة الأولى، ومن ثم يخططون لنقله إلى محطات حماة وحمص (وسط) لاحقا.

وأوضح سليمان، أن الكهرباء التي سيتم إنتاجها في حلب سيجري توزيعها على كافة المحافظات، ولن تكون حكرا على المحافظة وحدها.

وأكد أن نصيب المحافظات من الكهرباء سيكون متساويا.

كما أعرب سليمان، عن بالغ شكره لحكومات أذربيجان وتركيا وقطر لمساهمتها في مشروع تدفق الغاز إلى سوريا.

وفي وقت سابق السبت، بدأ تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر ولاية كيليس جنوبي تركيا، بتمويل قطري.