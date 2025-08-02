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ثار بركان "ليووتوبي لاكي لاكي" في مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية بإندونيسيا مجددا؛ ليطلق عمودا كثيفا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 18 كيلومترا.

وذكرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، في بيان السبت، أن البركان بدأ بالثوران أمس حيث أطلق سحابة رماد، بلغ ارتفاعها 10 كيلومترات.

وأضافت أن البركان نفث الرماد من جديد صباح اليوم؛ ليصل ارتفاعه إلى 18 كيلومترا، مُغطيا القرى المحيطة.

وأشارت إلى أن ثوران البركان لم يسفر عن وقوع إصابات وفق تقارير أولية، لكنها حثت السياح على البقاء بعيدا عن المنطقة.

وكان 9 تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة ثوران البركان في نوفمبر 2024.

ويُعرف بركان ليووتوبي لاكي لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترًا، في المنطقة باسم "البركان التوأم" مع قمة ليووتوبي بيريمبوأن.

وتقع إندونيسيا، ضمن "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا، وتضم نحو 130 بركانا نشطا تقريبا.