زيلينسكي يطالب الغرب بتسريع تسليم صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور مساء السبت: "نحن بحاجة إلى ردود على هذا الإرهاب الروسي، ردود حقيقية من العالم".

وأضاف أن الرد العادل الوحيد يتمثل في دعم كييف للتصدي للهجمات الصاروخية الروسية، مشيرا إلى أن صواريخ باتريوت تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ الباليستية.

وذكر زيلينسكي: "توجد صواريخ خاصة بمنظومات باتريوت في أنحاء العالم، ومن المهم أن يتخذ شركاؤنا القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة." وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا تعلمان أيضا ما تحتاجه أوكرانيا بشكل عاجل.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "الصواريخ المخصصة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية يجب أن تحمي الناس، لا أن تبقى في المستودعات." وأكد أن كل يوم إضافي من دون هذه المساعدات يمنح روسيا فرصة جديدة لقتل المدنيين في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا شنت خلال الليل هجوما على أوكرانيا باستخدام 35 صاروخا، بينها 27 صاروخا باليستيا، إلى جانب 185 طائرة مسيرة. وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يتم اعتراض سوى صاروخ باليستي واحد، بسبب نفاد صواريخ منظومات باتريوت.