رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وزير الاقتصاد الفلسطيني لتفعيل التعاون المشترك بين هيئات الاستثمار في البلدين

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاء مع خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، وذلك في إطار جهود تفعيل التعاون المشترك بين هيئات الاستثمار في البلدين.



وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ومنها نقل الخبرات المصرية في مجال إدارة المناطق الحرة وترويج الاستثمار فضلاً عن تيسير الإجراءات التي تقدمها مراكز خدمات المستثمرين.



وشهد اللقاء استعراض أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في مجال تقديم الدعم الفني لهيئة تشجيع الاستثمار بدولة فلسطين في مجال جذب الاستثمار وتهيئة البيئة التشريعية.



هذا وقد أشاد وزير الاقتصاد الفلسطيني بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يعكس عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.