خالد عكاشة: الجهود المصرية المبذولة بالقضية الفلسطينية لازالت تحتل نفس الزخم

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التمثيل الرفيع المستوى للقمة المصرية الأردنية الفلسطينية بالقاهرة اليوم، تأكيد على احتلال الجهود المصرية المبذولة من أجل القضية الفلسطينية نفس الزخم، وأهمية القضية للمنظومة السياسية المصرية.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن البيان الختامي للقمة أكد على ثوابت الموقف المصري والأردني فيما يخص دعم القضية الفلسطينية، ورؤية مصر والأردن بأهمية حل الدولتين والتأكيد على هذا المفهوم وإحيائه ووضعه على المائدة مرة أخرى.



وأشار إلى أن الأمر استغرق عملًا دبلوماسيًا كبيرًا من الجانبين المصري والأردني، مؤكدًا أن حل الدولتين من الممكن أن يساهم في الوصول إلى مساحات من التوافق، ووضع حقوق الشعب الفلسطيني على أولوية اهتمامات العالم.



ولفت مدير المصري للفكر، إلى أن استضافة قمة «القاهرة» على هذا المستوى يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية والسبب الرئيسي في استقرار المنطقة، منوهًا إلى أنها ستكون بمثابة مصدر قلق وتوتر حال عدم الوصول إلى حل بشأنها.



وذكر أن القمة شهدت الحديث الشفاف حول مجموعة من القضايا العالقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بما يضمن للجانب الفلسطيني دولة مستقرة مستقلة ذات حدود متصلة قادرة على الحياة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أنه «أمر يعيد الثوابت ويستدعي قرارات الشرعية الدولية».



وأكد القادة الثلاثة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.



وشدد القادة في البيان الختامي الذي صدر عن القمة الثلاثية التي عقدت بالعاصمة القاهرة، اليوم الخميس، على ضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أحياء القدس خاصة الشيخ جراح وسلوان، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض جهود السلام، وحل الدولتين وفق الشرعية الدولية.