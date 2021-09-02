كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، عددًا من الصحفيين والفنانين المصريين خلال استقباله لهم بمقر إقامته في القاهرة، وذلك حسبما نشرته صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قلّد «أبو مازن»، الفنانة المصرية صابرين، «مستوى التألق» من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لأعمالها الفنية الهادفة ومواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقلّد رئيس دولة فلسطين نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري الكبير الدكتور أشرف زكي، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين، تقديرًا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرًا لمسيرته الطويلة الحافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيّمة، وتثمينًا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين.

ومنح الكاتب الصحفي المصري الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لمسيرته الصحفية الزاخرة بالإنجازات، ولجهوده في خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية، وتقديرًا لمسيرته الإعلامية المتميزة، حيث أمضى جلّ حياته بالعمل الإعلامي دفاعًا عن قضايا وطنه وأمته، لاسيما كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله الوطني.