ترتيبات بوزارة الخزانة في بريطانيا استباقا لتولي تراس رئاسة الوزراء

يجري وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، مباحثات متقدمة بشأن من سيكون في فريق عمله بوزارة الخزانة، في خطوة استباقية بأن تصبح وزيرة الخارجية، ليز تراس، رئيسة للوزراء الأسبوع المقبل، وأنها ستختاره وزيرا للخزانة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتحقق تراس بشكل ثابت تقدما كبيرا على منافسها، وزير الخزانة السابق، ريشي سوناك، في عملية التصويت لأعضاء حزب المحافظين قبل إعلان الحزب عن الفائز الاثنين المقبل.

وقالت مصادر مطلعة، إن كوارتنج، وهو حليف لتراس منذ فترة طويلة، يُنظر إليه بأنه في حكم المؤكد أن يكون وزير الخزانة الجديد. وذكرت المصادر أن الاثنين يدرسان استبدال السكرتير الدائم المتمرس بوزارة الخزانة توم سكولار.

وتواجه بريطانيا ظروفا اقتصادية معاكسة قاسية في خضم تصاعد التضخم وركود يلوح في الأفق، توقع بنك إنجلترا المركزي حدوثه، بالإضافة إلى ضغط غير مسبوق على مستويات المعيشة.

وذكرت بلومبرج إن ذلك يجعل من تشكيل مجلس وزراء تراس وتأليف فريق الخزانة أمرا مهما لإدارة الاقتصاد، الذي كان أكبر مصادر عدم الاتفاق بين تراس وسوناك خلال التنافس على منصب رئاسة الوزراء طوال أسابيع مريرة.