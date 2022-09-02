ملعب «حديقة الأمراء» يستضيف مباراة البرازيل وتونس الودية

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يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس المباراة الودية بين منتخبي تونس والبرازيل ضمن تحضيرات الثنائي لمنافسات كأس العالم بقطر 2022.

وأكد نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ملعب الفريق «حديقة الأمراء» سيستضيف المباراة الودية بين منتخبي البرازيل وتونس.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب حديقة الأمراء.

ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم فرنسا حامل اللقب والدنمارك وأستراليا.

بينما يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة والتي تضم صربيا وسويسرا والكاميرون.