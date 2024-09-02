إصابة سفينة بريطانية بقذيفتين شمال غرب الصليف قرب سواحل اليمن

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أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية بإصابة سفينة تجارية على بعد 70 ميلا بحريا شمال غرب الصليف قرب سواحل اليمن.