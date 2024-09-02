وزير خارجية إيران: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حافة أزمة خطيرة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن «إسرائيل تدفع المنطقة إلى حافة أزمة خطيرة».

وكتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «إن إسرائيل، من خلال إصرارها على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وإرسال آلة القتل إلى الضفة الغربية، تدفع المنطقة إلى حافة أزمة خطيرة».

وأضاف: «إذا فشل أنصار نتنياهو الغربيون في كبح جماح هذه الاستفزازات الإجرامية، فسيتحملون المسئولية عن العواقب، وسيخضعون للمساءلة».

رژیم اسرائیل با تداوم جنایت در #غزه و گسیل ماشین کشتار به #کرانه_باختری، تلاش دارد سطح تنش در منطقه را به آستانه یک بحران خطرناک برساند.



حامیان غربی تل‌آویو اگر از ادامه تنش‌آفرینی و اعمال جنایتکارانه آن رژیم جلوگیری نکنند در تبعات این اقدامات شریک هستند و باید پاسخگو باشند. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 2, 2024

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ332 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و70 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفًا و786 شهيدًا، و94 ألفًا و224 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».