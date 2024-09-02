ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي في بطولة إنتركونتينينتال

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وافقت هيئة ستاد القاهرة الدولي على استضافة مباراة الأهلي الأولى في بطولة إنتركونتينينتال، والمقرر لها يوم 29 من أكتوبر المقبل.

الأهلي يستهل مشواره في بطولة إنتركونتينينتال من الدور ربع النهائي بمواجهة الفائز من العين الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي.

وأرسل الأهلي خطابًا لاستاد القاهرة لطلب استضافة المباراة وتمت الموافقة عليه من قبل هيئة ستاد القاهرة، وينتظر الأهلي تحديد منافسه في تلك المباراة.

واستحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بطولة كأس إنتركونتينينتال لتقام بدلًا من كأس العالم للأندية في نهاية كل عام، فيما يقام كأس العالم للأندية بنظامه الجديد كل 4 سنوات.

وتضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.