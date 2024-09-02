حزب الله ينفذ 12 عملية نوعية ضد إسرائيل في أقل من يوم

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نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 1 سبتمبر 2024، وفقا للآتي": «



1- الساعة 14:47: استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها.

2- استهداف دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء صباح اليوم على ‏بلدة رميش.

3- الساعة 16:40: استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية.

4- الساعة 16:45: استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع حدب يارون بِمحلقة هجومية انقضاضية أصابتها بشكلٍ مباشر مما أدى إلى تدميرها.

5- الساعة 17:30: استهداف موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:35: استهداف موقع راميا بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.

7- الساعة 17:15: استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

8- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

9- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

10- استهداف تموضع لِكتيبة ‏الإستخبارات 8200 التابع لِفرقة الجليل في ثكنة ميتات بِصليات صاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على بلدتي بيت ‏ليف وبيت ياحون».

كما أصدر "حزب الله" فجر اليوم الاثنين، بيانين جاء فيهما أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة":

- "ردا ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الاثنين مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم الاثنين مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

‏وأمس الأحد، أفادت مراسلتنا بإصابة شخصين بجروح خطيرة جراء هجوم مضاد للدبابات في "كفار يوفال" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية من جهتها، وقوع إصابات جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة يوفال.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" اللبناني في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع.